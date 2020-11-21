Иран представил план по снятию препятствий на пути к торговле с Россией

Иранский посол отметил, что предложенный план иранскими бизнесменами по вопросам торговли вызовет объединение интересов, чтобы они могли объединить свои возможности, сократить расходы и воспользоваться другими преимуществами, такими как зеленый коридор, конкурентоспособность и расширение рынка.

По его словам, согласно этому плану отдельные деятельности иранских компаний будут сосредоточены в форме нескольких специализированных холдингов, чтобы бизнесмены могли импортировать свои товары на российский рынок с хорошей прибылью.

Экономический эксперт посольства Ирана в Москве Реза Хашеми назвал целью этого плана формирование иранских торговых холдингов в России.

Составление стратегии экспорта и импорта, снятие инфраструктурного ограничения при поддержке правительства и частного сектора, развитие торговых возможностей и инвестиции в портах Ирана и России, присоединение железной дороги Ирана к кавказскому региону и России и трехстороннее сотрудничество Ирана, Азербайджанской Республики и России для развития дорожного транспорта отмечены как долгосрочные решения для снятия препятствия на пути торговли с Россией.

Эти импортированные и экспортированные холдинги будут работать в форме специализированных коллекций, включая фрукты и овощи, древесину и волокна, сушеные фрукты и злаки, бумагу, нефтехимические материалы, изделия ручной работы, туристические услуги, транспорт и лекарства.

Указав на важность отношений между Тегераном и Москвой, Джалали призвал к укреплению инфраструктуры для экономического развития двух стран.

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