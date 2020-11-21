ЮНИСЕФ высоко оценил сотрудничество с конвенцией о правах ребенка в Иране

Она на церемонии закрытия осенней школы по правам ребенка, которая прошла в режиме видеоконференции, заявила о достижениях иранского правительства в интересах детей по случаю 30-й годовщины утверждения Конвенции о правах ребенка, добавив, что реализация принципов этой конвенции означает предоставление равных возможностей для всех детей, девочек и мальчиков в таких областях, как здоровье, благополучие, еды, образование и поддержки.

Представитель ЮНИСЕФ в Иране указала на высказывания верховного лидера Исламской революции в 2015 году о необходимости бесплатного обучения детей-иностранцев, отметив, что этот акт считается ценным шагом на пути к получению доступа к образовательным услугам.

О'Брайен также в своем выступлении высоко оценила достижения Ирана в области здравоохранения и иммунизации детей, заявив, что 99-процентный охват профилактическими прививками против инфекционных заболеваний, а также иммунизация детей привели к сокращению детской смертности.

Она сказала, что достижения Ирана в детской сфере столкнулись с проблемами из-за пандемии COVID-19, и ЮНИСЕФ пытается уменьшить ущерб, причиненный коронавирусом.

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