Иранский документальный фильм получил приз на международном кинофестивале в Чили

Кинофестиваль Арика Натива является наследием коммуникации и устойчивого развития. Его цель состоит в том, чтобы заставить детей, молодежь и взрослых влюбиться в природные и культурные сокровища, которые героически остаются в сельской местности и на территории коренных народов планеты.

Сюжет фильма – 80-летний слепой старик, который живет на юге Ирана. Он является местным ремесленником, и делает из камней посуду.

«Асак» ранее также стал лучшим фильмом на таких кинофестивалях, как «Золотой Шафран» в Турции, Pärnu в Эстонии, Big Sky в США, Золотое дерево в Германии и документальный кинофестиваль Белграда.

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