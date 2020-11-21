21 нояб. 2020 г., 18:49
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Иранский документальный фильм получил приз на международном кинофестивале в Чили

Иранский документальный фильм получил приз на международном кинофестивале в Чили

Сари, 21 ноября, ИРНА – Документальный фильм «Асак» иранского режиссера Мехди Заманпура получил приз за лучший фильм на 15-м кинофестивале Арика Натива

Кинофестиваль Арика Натива является наследием коммуникации и устойчивого развития. Его цель состоит в том, чтобы заставить детей, молодежь и взрослых влюбиться в природные и культурные сокровища, которые героически остаются в сельской местности и на территории коренных народов планеты.
Сюжет фильма – 80-летний слепой старик, который живет на юге Ирана. Он является местным ремесленником, и делает из камней посуду.
«Асак» ранее также стал лучшим фильмом на таких кинофестивалях, как «Золотой Шафран» в Турции, Pärnu в Эстонии, Big Sky в США, Золотое дерево в Германии и документальный кинофестиваль Белграда.

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