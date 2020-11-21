21 нояб. 2020 г., 17:42
Journalist ID: 2177
News Code: 84118450
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Хаджи и Педерсен обсудили ситуацию в Сирии

Хаджи и Педерсен обсудили ситуацию в Сирии

Тегеран, 21 ноября. ИРНА — Старший помощник министра иностранных дел Ирана по особым политическим вопросам Али Асгар Хаджи провел в субботу в Тегеране встречу со специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

Дипломаты обсудили ситуацию в САР, включая Конституционный комитет Сирии, Международную конференцию по возвращению беженцев и восстановлению Сирии, ситуацию в Идлибе и восточной части Евфрата.

Хаджи выступил в поддержку усилия Педерсена по поиску политического решения сирийского кризиса и продолжение заседаний Конституционного комитета страны, а также раскритиковал неучастие некоторых стран, особенно западных в Международной конференции по возвращению беженцев и восстановлению Сирии.

"Западные страны взяли гуманитарные вопросы Сирии в заложники своих политических целей и пытались помешать проведению Международной конференции по возвращению беженцев и восстановлению Сирии", заявил Хаджи.

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