Хаджи и Педерсен обсудили ситуацию в Сирии

Дипломаты обсудили ситуацию в САР, включая Конституционный комитет Сирии, Международную конференцию по возвращению беженцев и восстановлению Сирии, ситуацию в Идлибе и восточной части Евфрата.

Хаджи выступил в поддержку усилия Педерсена по поиску политического решения сирийского кризиса и продолжение заседаний Конституционного комитета страны, а также раскритиковал неучастие некоторых стран, особенно западных в Международной конференции по возвращению беженцев и восстановлению Сирии.

"Западные страны взяли гуманитарные вопросы Сирии в заложники своих политических целей и пытались помешать проведению Международной конференции по возвращению беженцев и восстановлению Сирии", заявил Хаджи.