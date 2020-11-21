МИД Ирана назвал теракт в Кабуле опосредованной войной США в Афганистане

Террористы в субботу выпустили несколько ракет по афганской столице Кабулу, один из снарядов упал на территории посольства Ирана.

Комментируя теракт, в результате которого погибли восемь человек и 31 получил ранения, Хатибзаде заявил, что Иран осуждает любой террористический акт, направленный против афганского народа и мирных жителей.

"В результате ракетного обстрела по афганской столице, по меньшей мере, один снаряд попал в стену здания посольства Ирана в Афганистане, но обошлось без серьезных разрушений", сказал Хатибзаде.

По его словам, к счастью никто из сотрудников иранской дипмиссии не пострадал.