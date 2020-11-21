21 нояб. 2020 г., 17:28
Journalist ID: 2177
News Code: 84118440
0 Persons

МИД Ирана назвал теракт в Кабуле опосредованной войной США в Афганистане

МИД Ирана назвал теракт в Кабуле опосредованной войной США в Афганистане

Тегеран, 21 ноября. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что террористический акт в Кабуле является примером опосредованной войны США и их союзников в Афганистане, и что США несет ответственность за теракт.

Террористы в субботу выпустили несколько ракет по афганской столице Кабулу, один из снарядов упал на территории посольства Ирана.

Комментируя теракт, в результате которого погибли восемь человек и 31 получил ранения, Хатибзаде заявил, что Иран осуждает любой террористический акт, направленный против афганского народа и мирных жителей.

"В результате ракетного обстрела по афганской столице, по меньшей мере, один снаряд попал в стену здания посольства Ирана в Афганистане, но обошлось без серьезных разрушений", сказал Хатибзаде.

По его словам, к счастью никто из сотрудников иранской дипмиссии не пострадал.

Your Comment

You are replying to: .
6 + 9 =