21 нояб. 2020 г., 13:01
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К следующему году разведывательный корабль «Шираз» присоединится к ВМС Ирана

К следующему году разведывательный корабль «Шираз» присоединится к ВМС Ирана

Тегеран, 21 ноября, ИРНА – Командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзади сообщил о присоединении разведывательного корабля «Шираз» к военно-морскому флоту ИРИ к следующему году.

«Процесс создания этого нового корабля, обладающего особыми характеристиками, завершен, и в настоящее время мы оснащаем его системами», заявил контр-адмирал Ханзади.
Разведывательный корабль «Шираз» обладает необходимыми возможностями в области обнаружения радаров, телекоммуникаций, гидролокации и управления различными излучениями в электромагнитной войне. На этом судне были предсказаны такие возможности, как распознавание диапазон частот, различных параметров радара и радиоволн и телекоммуникационных систем противника, который считается важным в области информационных войн.
По его словам, создание корабля типа «Тримаран» также включено в повестку дня ВМС Ирана. Корабль «Тримаран», который весит более 3000 тонн, имеет хорошие наступательные возможности.

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