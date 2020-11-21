К следующему году разведывательный корабль «Шираз» присоединится к ВМС Ирана

«Процесс создания этого нового корабля, обладающего особыми характеристиками, завершен, и в настоящее время мы оснащаем его системами», заявил контр-адмирал Ханзади.

Разведывательный корабль «Шираз» обладает необходимыми возможностями в области обнаружения радаров, телекоммуникаций, гидролокации и управления различными излучениями в электромагнитной войне. На этом судне были предсказаны такие возможности, как распознавание диапазон частот, различных параметров радара и радиоволн и телекоммуникационных систем противника, который считается важным в области информационных войн.

По его словам, создание корабля типа «Тримаран» также включено в повестку дня ВМС Ирана. Корабль «Тримаран», который весит более 3000 тонн, имеет хорошие наступательные возможности.

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