Бизнес-форум "Иран-Европа" пройдет в средине декабря

Он сообщил ИРНА, что бизнес-форум "Иран-Европа" пройдет при поддержке Международного торгового центра (ITC) и Европейского союза.

По его словам, иранские и европейские примут участие в этом форуме и проводят двусторонние торговые встречи.

Напомним, объем внешней торговли Ирана с Европой за последние 7 месяцев превысил 15 млн 910 тыс. 816 тонн на сумму 8 млрд 807 млн 879 тыс. 841 долларов. Общая сумма внешней торговли Ирана с Европой за указанный период составил 38 млрд 278 млн долларов.

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