Товарооборот Ирана со странами Европы составил $8,7 млрд за семь месяцев

Объем товарооборота Ирана с европейскими странами за семь месяцев текущего года составил 15,910 млн тонн общей стоимостью 8 807 879 841 долларов.

Иран экспортировал товаров в Европу на 5,605 млн тонн общей стоимостью 2,066 млрд долларов.

Главными импортерами иранских товаров за отчетный период стали Турция ($1,489 млрд), Россия, Германия и Италия.

За указанный период Иран экспортировал товары в 37 европейских стран, в том числе Австрия, Германия, Босния и Герцеговина, Бельгия, Швейцария, Дания, Франция, Испания, Великобритания, Италия, Нидерланды, Швеция, Словакия и Норвегия.

Кроме того, за семь месяцев страна импортировала товары из 44 страны Европы на сумму $6,741 млрд.

Иран импортировал в общей сложности из 44 европейских стран, таких как Великобритания, Франция, Германия, Италия, Чехия, Швейцария, Швеция, Австрия, Бельгия, Дания, Испания, Ирландия, Хорватия, Нидерланды, Португалия, Польша, Украина и Россия.

Общий объем товарооборота Ирана за семь месяцев составил $38,278 млрд.