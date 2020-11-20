Иран: вступление Израиля в ДНЯО - единственный шаг к преодолению ядерного кризиса

Казем Гарибабади выступил в с речью на ежеквартальном заседании Совета управляющих МАГАТЭ, посвященном ядерному потенциалу сионистского режима, Ближнему Востоку, свободному от ядерного оружия, и осуществлению ядерных гарантий в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах, и представил позицию Исламской Республики Иран.

«Очень жаль, что израильский режим, как единственная не являющаяся участником Договора о нераспространении ядерного оружия на Ближнем Востоке, препятствует глобализации этого документа», - отметил он.

«Немедленное и безоговорочное присоединение израильского режима к ДНЯО в качестве члена, не обладающего ядерным оружием, и разращение на наблюдение за всеми его ядерными материалами, деятельностью и объектами в рамках гарантий Агентства - единственный шаг к разращению кризиса», - указал он.

Далее высокопоставленный дипломат нашей страны отметил, что явное обращение к неприсоединению к ДНЯО и отсутствие соглашения о всеобъемлющих гарантиях с Агентством стало хорошо известной моделью уклонения от бремени полного и поддающегося проверке выполнения обязательств. Выразил озабоченность по поводу невыполнения Соглашения о всеобъемлющих гарантиях Королевством Саудовская Аравия и ситуацией в Объединенных Арабских Эмиратах в этом отношении.