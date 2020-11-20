МИД: слухи о налаживании связи Аракчи с командой Байдена ложные

"Эти новости относятся к первой недели после президентских выборов в США", - сказал он.
Как отметил дипломат, "в Нью-Йорке в тот же день наше представительство отреагировало на эти слухи".
Как сообщает ИРНА, в первую неделю после президентских выборов в США New York Times сообщил, что между Аракчи и командой Байдена налажена связь .
Тегеран, 20 ноября, ИРНА - Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде назвал новости о налаживании связи замглавы МИД Ирана Аббаса Аракчи с командой Джо Байдена фейком.
"Эти новости относятся к первой недели после президентских выборов в США", - сказал он.
Your Comment