МИД: слухи о налаживании связи Аракчи с командой Байдена ложные

"Эти новости относятся к первой недели после президентских выборов в США", - сказал он.

Как отметил дипломат, "в Нью-Йорке в тот же день наше представительство отреагировало на эти слухи".

Как сообщает ИРНА, в первую неделю после президентских выборов в США New York Times сообщил, что между Аракчи и командой Байдена налажена связь .