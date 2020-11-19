19 нояб. 2020 г., 17:25
Journalist ID: 2177
News Code: 84116413
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Италия поддерживает развитие торгово-экономического сотрудничества с Ираном

Италия поддерживает развитие торгово-экономического сотрудничества с Ираном

Тегеран, 19 ноября. ИРНА — Посол Италии в Иране Джузеппе Перроне заявил в четверг, что посольство Италии в Тегеране оказывает практическую поддержку развитию торгово-экономическим отношениям с Ираном в рамках ряда инициатив.

Перроне выступил с таким заявлением на заседании в режиме видеоконференции на тему «Поддержка среднего и малого бизнеса на иранском рынке», организованном при поддержке совместной ирано-итальянской торгово-промышленной палаты и посольства Италии в Тегеране.

В мероприятие приняли участие 130 малых и средних итальянских предприятий, и участники были ознакомлены с рядом возможностей для совместного сотрудничества с иранскими партнерами.

В нем подчеркивалось использование разнообразных инструментов, предоставляемых итальянскими учреждениями и Европейским союзом для присутствия итальянских компаний на иранском рынке.

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