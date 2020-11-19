Рухани: к июлю 20201 года откроется 9 крупных транспортных проектов

Выступая на церемонии открытия 13 проектов в области транспорта и аэропортов, президент Рухани сказал, что этот год является годом «скачки производства» и одна из оснований для достижения этой цели — рост транспортных средств.

Касаясь пандемии коронавируса, Рухани сказал, что рано или поздно мир избавится от вируса и будет создана вакцина от него. Так что в период после пандемии туризм очень важен для Ирана, а транспорт — очень эффективный объект.

Он добавил, что транспорт очень важен во внешних отношениях, и транзит играет в этом отношении очень важную роль.

Рухани сказал, что Иран расположен в очень важном месте и может соединить запад с востоком, а также север с югом, добавив, что Иран может соединить Центральную Азию с Персидским заливом, Оманским заливом и Индийским океаном.

Он указал, что Иран может соединить эти регионы с Россией и северной Европой, а также соединить западную и восточную Азию.