Иранцы могут получить электронную визу на въезд в Россию с февраля 2021 года

Он на встрече с министром культурного наследия, туризма и ремесел Ирана Али Асгаром Мунесаном выразил надежду на развитие туризму между Ираном и Россией после преодоления коронавируса, отметив, что иранцы хорошо знают Россию. Джагарян также напомнил о широком присутствии иранцев на ЧМ-2018 в России.

Мунесан также заявил, что иранский народ любит Россию, и они заинтересованы посетить эту страну. "Культура, история, музеи и природа России интересуют иранских туристов, посещающих Россию", добавил он.

По его словам, туристические отношения приводят к углублению связей двух народа.

Он отметил, что Иран планировал проводить выставки ремесел и программу "Иранские ночи" в России, но вспышка коронавируса аннулировала все проекты. Иранский министр назвал безвизовый режим для туристических групп и прямые полеты между двумя странами основными факторам в расщирении туристических связей, и призвал послов Ирана и России серьезно следить за этим вопросам.

Напомним, правительство РФ включило 52 страны в перечень государств, граждане которых смогут получить электронную визу на въезд в Россию. Разрешенный срок пребывания иностранных граждан в России по электронной визе увеличится с 8 до 16 дней.

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