19 нояб. 2020 г., 13:50
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Зариф 23 ноября посетит Москву с визитом

Зариф 23 ноября посетит Москву с визитом

Москва, 19 ноября, ИРНА – Глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф 23 ноября встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве, чтобы изучить последнюю ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и ядреной сделки. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг.

"Лавров проведет 23 ноября переговоры с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом", отметила Захарова, добавив, что этот визит в Москву станет четвертым для Зарифа в 2020 году.
"Предполагается продолжить обмен мнениями по ряду актуальных международных вопросов, включая ситуацию в районе Нагорного Карабаха, вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, положение дел в Сирии, Афганистане, в зоне Персидского залива и так далее", заявила она.
"Разумеется, предстоит обсуждение двусторонней повестки дня, прежде всего ее торгово-экономической составляющей в контексте реализации ключевых совместных проектов в области энергетики, транспорта, перспектив наращивания культурно-гуманитарных связей", - добавила она.
По её словам, контакты властей двух стран, включая министры иностранных дел, несмотря на вспышку коронавируса продолжаются.

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