Зариф 23 ноября посетит Москву с визитом

"Лавров проведет 23 ноября переговоры с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом", отметила Захарова, добавив, что этот визит в Москву станет четвертым для Зарифа в 2020 году.

"Предполагается продолжить обмен мнениями по ряду актуальных международных вопросов, включая ситуацию в районе Нагорного Карабаха, вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, положение дел в Сирии, Афганистане, в зоне Персидского залива и так далее", заявила она.

"Разумеется, предстоит обсуждение двусторонней повестки дня, прежде всего ее торгово-экономической составляющей в контексте реализации ключевых совместных проектов в области энергетики, транспорта, перспектив наращивания культурно-гуманитарных связей", - добавила она.

По её словам, контакты властей двух стран, включая министры иностранных дел, несмотря на вспышку коронавируса продолжаются.

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