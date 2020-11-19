Океанский корабль «Шахид Рудаки» присоединился к ВМС КСИР

Как сообщает пресс-служба КСИР, океанский корабль "Шахид Рудаки" – тяжелое, многоцелевое судно дальнего действия, способен нести и управлять всеми типами самолетов и БПЛА, а также ракетные, противовоздушные и радиолокационные системы.

400-тонный корабль «Шахид Рудаки» при длине 150 метров и ширине 22 метра оснащен трехмерной РЛС с активной фазированной решеткой, ракетами класса "поверхность-поверхность", зенитными ракетами, высокотехнологичными интегрированными системами связи и ракетной системой ПВО "3 Хордада", способен нести вертолеты, БПЛА и даже боевые катера. Вся эта военная техника разработана и созданы иранскими специалистами.

Тяжелый боевой, разведывательный и вспомогательный корабль "Шахид Рудаки" – это мобильный военно-морской город, который готов выполнять океанские миссии со всем необходимым оборудованием и средствами, обеспечивая стабильную безопасность на морских маршрутах и оказывая помощь торговому и рыболовному флотам Исламской Республики и стран региона.

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