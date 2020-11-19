Иран и Россия призвали к развитию сотрудничества в области халяльной еды

Посол Ирана в Москве Казем Джалали, замглавы совместной палаты Ирана и России Джалил Джалалифар и генеральный директор свободной экономической зоны (СЭЗ) Бендер-Энзели Мохаммад Вали Рузбехан и глава Международной ассоциации исламского бизнеса Марат Кабаев приняли участие в этой конференции, которая прошла в режиме онлайн.

Указав на односторонние и жесткие санкции США против Ирана и России, Джалали заявил, что Иран может использовать региональные возможности Международной ассоциации исламского бизнеса для разрешения проблем на фоне санкций.

Он назвал объесть внешней торговли между мусульманскими и немусульманскими странами очень низким, добавив, что Иран готов взаимодействовать с Международной ассоциацией исламского бизнеса для экспорта 1500 халяльной еды.

Марат Кабаев также назвал основой работы Международной ассоциацией исламского бизнеса производством, импортом и экспортом халяльного мяса, и выразил готовность к сотрудничеству с Ираном в этом отношении.

Директор СЭЗ Бендер-Энзели на этой конференции заявил о возможности увеличения товарооборота между Ираном и Россией в 4 раза в следующие два года. Он также пригласил Кабаев посетить свободную экономическую зону Бендер-Энзели, чтобы представить особые возможности в Бендер-Энзели.

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