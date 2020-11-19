Иран назвал резолюцию Канады по правам человека повторением беспочвенных обвинений

Он выразил сожаление в связи с тем, что некоторые страны, включая Канаду, используют права человека и международные механизмы в качестве инструмента для продвижения своих политических амбиций.

Хатибзаде заявил, что такие неконструктивные действия не только не способствуют улучшению ситуации с правами человека, но и разжигают негативные стереотипы против независимых государств.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ирана назвал акт правительства Канады и других авторов этой резолюции ярким примером злоупотребления ценностями прав человека для продвижения своих политических целей.

Он призвал Канаду вместо лицемерного сострадания перестать принять у себя коррупционеров и похитителей богатства иранского народа, которые нашли Канаду как безопасный дом.

Иранский дипломат напомнил, что сегодня менее половины государств-членов ООН, в том числе Сионистский режим, США, Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Албания, Великобритания и Канада одобрили проект резолюции, предложенный Канадой, против Ирана. 114 стран-членов выступили против проекта, воздержались или не приняли участие в голосовании.

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