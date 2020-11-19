19 нояб. 2020 г., 10:36
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Политика максимального давления превратилась в максимальный провал: МИД Ирана

Политика максимального давления превратилась в максимальный провал: МИД Ирана

Тегеран, 19 ноября, ИРНА – Политика максимального давления госсекретаря США Майка Помпео превратилась в максимальный провал. Об этом заявил официальный представитель МИД ИРИ Саид Хатибзаде.

Он в интервью телеканалу Press Tv отметил, что психологическая война американцев против иранского народа не стала результативной.
"США с новыми санкциями делают вид, что политика максимального давления все еще жива. Но все знают, насколько американцы потерпели неудачу и что они не смогли достичь ни одной из целей политики максимального давления", добавил он.
По его словам, США пристрастились к санкциям, так как они разочарованы.
В ответ на вопрос о победе Джо Байдена на президентских выборах в США и оживлении ядерной сделки, Хатибзаде отметил, что Совместный всеобъемлющий плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе основан на недоверии. "Мы следим за действиями главы Белого дома, но ещё очень рано говорить об этом", добавил он.

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