Российский эксперт подчеркнул сотрудничество иранских и российских социологических ведомств

Михаил Горшков в среду на полях первой ирано-российской социологической конференции о необходимости приближения наций Ирана и России и в этой связи назвал социологию очень важной областью для повышения уровня знаний двух стран и расширения отношений.

Ссылаясь на ирано-российскую конференцию по социологии, которая прошла в Москве в последние три дня, он сказал: «Мы знаем, что международное научное сотрудничество ведется в различных областях, но трехдневная конференция имеет особое отличие, потому что это первая конференция социологии Ирана и России».

«Еще один важный момент - международные конференции в области социологии проводятся очень редко. Учитывая роль социологии в гуманитарных науках, мы являемся свидетелями важного научного события между Ираном и Россией», - рассказал он.