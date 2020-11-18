18 нояб. 2020 г., 21:26
Journalist ID: 2388
News Code: 84115540
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Боррель подчеркнул необходимость реализации экономических выгод СВПД для Ирана

Боррель подчеркнул необходимость реализации экономических выгод СВПД для Ирана

Тегеран, 18 ноября, ИРНА - Ссылаясь на обещание избранного президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон вернется в ядерную сделку, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель подчеркнул необходимость реализации экономических выгод этого международного соглашения для Ирана.

«Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) - это не просто ядерная сделка, это также экономическая сделка, которую Иран ожидает от другой стороны в обмен на прекращение своей ядерной программы», - отметил он.

При этом Боррель призвал Соединенные Штаты участвовать в переговорах с Ираном, заявив, что «(СВПД) - единственный способ предотвратить превращение Тегерана в ядерную державу».

Между тем Боррелл сказал, что «возродить СВПД будет непросто, поскольку остальные участники сделки всегда обеспокоены тем, что следующий президент США не подпишет сделку снова».  

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