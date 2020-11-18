18 нояб. 2020 г., 21:12
Journalist ID: 2388
News Code: 84115530
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Гендиректор МАГАТЭ: в Натанзе не было значительной деятельности

Гендиректор МАГАТЭ: в Натанзе не было значительной деятельности

Тегеран, 18 ноября, ИРНА - Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о новом докладе МАГАТЭ о проверке ядерной деятельности Ирана.

Рафаэль Гросси в среду сообщил журналистам, что, по словам инспекторов МАГАТЭ, завод по обогащению топлива в Натанзе введен в эксплуатацию, но никаких действий пока не обнаружено.

Заявив, что этот вопрос выходит за рамки обязательств Ирана в ядерной сделки, он отметил, что это изменение не имеет существенного значения для результатов ядерной деятельности Ирана.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии вчера также опубликовал краткий отчет, в котором объявил, что 14 ноября инспекторы МАГАТЭ начали закачку газа UF-6 в цепь, составляющую из 174 центрифуг IRM2 на заводе по обогащению топлива в Натанзе.

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