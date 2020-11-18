Рухани: Иранско-оманские отношения должны быть расширены во всех сферах

«Я искренне поздравляю Вас и Вашего народа с наступлением Национального дня Королевства Оман. Надеюсь, что отношения между двумя дружественными странами будут и дальше расширяться в области сотрудничества и совместных усилий во всех сферах», - сказал Хасан Рухани в адрес султана Омана Хейсама бен Тарик Аль Саида.