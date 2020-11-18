18 нояб. 2020 г., 20:35
Journalist ID: 2388
News Code: 84115508
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Рухани: Иранско-оманские отношения должны быть расширены во всех сферах

Рухани: Иранско-оманские отношения должны быть расширены во всех сферах

Тегеран, 18 ноября, ИРНА - В поздравлении с Национальным днем Омана президент Ирана Хасан Рухани выразил надежду, что отношения между двумя дружественными странами будут и дальше расширяться в области сотрудничества и совместных усилий во всех сферах.

«Я искренне поздравляю Вас и Вашего народа с наступлением Национального дня Королевства Оман. Надеюсь, что отношения между двумя дружественными странами будут и дальше расширяться в области сотрудничества и совместных усилий во всех сферах», - сказал Хасан Рухани в адрес султана Омана Хейсама бен Тарик Аль Саида.

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