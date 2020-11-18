18 нояб. 2020 г., 20:25
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News Code: 84115498
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В Мешхеде стартовал Международный конгресс медицинских сестер

В Мешхеде стартовал Международный конгресс медицинских сестер

Тегеран, 18 ноября, ИРНА – 3-й Международный конгресс медицинских сестер на тему «Стратегии профилактики инфекций, связанных с уходом за пациентами, особенно в условиях коронавируса» прошел в Мешхеде с участием экспертов из 11 стран в режиме видеоконференции.

Ученый секретарь конгресса в беседе с ИРНА в кулуарах церемонии открытия во вторник Амир-Реза Салехмогадам сказал, что это научное мероприятие в сотрудничестве с Центром инфекционного контроля университетских больниц Женевы, организованное Университетом медицинских наук Мешхеда, проходит в течение 2 дней очно и заочно.

«На этом конгрессе докладчики из Ирана и США, Канады, Франции, Швейцарии, Мальты, Турции, Финляндии, Германии, Дании и Бельгии расскажут о последних медицинских знаниях в различных областях», - отметил он.

По его словам, «6750 медсестер приняли участие в этом конгрессе, и его содержание представлено в виде 45 вебинаров, круглых столов и лекций отечественных и зарубежных докладчиков, а вместимость каждого круглого стола составляет 150 человек».

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