В Мешхеде стартовал Международный конгресс медицинских сестер

Ученый секретарь конгресса в беседе с ИРНА в кулуарах церемонии открытия во вторник Амир-Реза Салехмогадам сказал, что это научное мероприятие в сотрудничестве с Центром инфекционного контроля университетских больниц Женевы, организованное Университетом медицинских наук Мешхеда, проходит в течение 2 дней очно и заочно.

«На этом конгрессе докладчики из Ирана и США, Канады, Франции, Швейцарии, Мальты, Турции, Финляндии, Германии, Дании и Бельгии расскажут о последних медицинских знаниях в различных областях», - отметил он.

По его словам, «6750 медсестер приняли участие в этом конгрессе, и его содержание представлено в виде 45 вебинаров, круглых столов и лекций отечественных и зарубежных докладчиков, а вместимость каждого круглого стола составляет 150 человек».