Экспорт кондитерских изделий и шоколада из Ирана увеличился на 5 процентов

По данным ИРНА, таможня ранее объявила, что за первые четыре месяца этого года более 39 588 тонн иранских сладостей и шоколадных конфет на сумму 58,9 млн. долларов были экспортированы в более чем 38 стран.

Также за этот период в более чем 53 страны было экспортировано 106 336 тонн сухого и свежего хлеба и сухого теста, печенья, вафель и других крупяных изделий на сумму более 94 млн. 883 тысячи долларов.

Отмечаем, что целевыми рынками иранских товаров являются Норвегия, Нидерланды, Австралия, Германия, Австрия, Канада, Малайзия, Япония, Польша, Джибути, Армения, Россия, Пакистан, Кувейт, Кот-д'Ивуар, Катар, Кыргызстан, Швейцария, Китай, Бахрейн, Ирак, Таджикистан, Сомали, Йемен, ОАЭ, Афганистан, Беларусь, Нигер и Оман.

Ирак с более чем 24 млн. 728 тысяч долларов, Афганистан с более чем 22 млн. и 174 тыс. долларов и Пакистан с семью млн. 499 тысяч долларов при этом занимают первые места.