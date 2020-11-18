18 нояб. 2020 г., 19:12
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News Code: 84115074
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В Иране опубликовали документы о связях группировки «Харакат ан-Нидал» с саудовской разведкой

В Иране опубликовали документы о связях группировки «Харакат ан-Нидал» с саудовской разведкой

Тегеран, 18 ноября, ИРНА - Министерство разведки Ирана обнародовало некоторые документы, полученные в результате прямой связи группировки Харакат ан- Нидаль с саудовской разведкой.

Отдел по связям с общественностью Министерства разведки обнародовал некоторые документы и переписку группировки Харакат ан-Нидал с саудовской разведкой.

Ранее в результате специальных и совместных действий разведки Ирана был арестован лидер сепаратистской группировки «Харакат ан-Нидал».

«Харакат ан-Нидал» является арабской националистической и сепаратистской группой боевиков, и стремится к сецессии Хузестана из Ирана, чтобы создать арабское государство, ведя прямой и жестокий конфликт против Ирана для достижения своей цели.

Напомним, 22 сентября 2018 года произошёл теракт в иранском городе Ахваз утром во время военного парада по случаю Недели Священной Обороны в Иране, в результате которого число погибших превысило 25 человек, ещё более 60 получили ранения.

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