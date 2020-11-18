Рухани: Американцы не достигли своих антииранских целей

Ссылаясь на поражение США в политической, правовой и моральной сферах, он на заседании кабинета министров в среду сказал, что «конечно, США создали проблемы для людей, но они не достигли своих целей в отношении Ирана».

«Трамп ожидал, что все другие страны последуют за ним после выхода США из ядерной сделки. Ни одна страна не последовала за ним, даже Европейский Союз, который был традиционным партнером Соединенных Штатов, а также Китай и Россия», - отметил он.

«Мы сняли эмбарго на поставки оружия. И сегодня мы можем свободно покупать и продавать оружие в рамках международных правил», - добавил он.

«Кем бы ни была следующая администрация США, ей придется снять санкции и сдаться иранскому народу, потому что максимальное давление не отвечает. Никто не может этого отрицать, и все демократы и республиканцы знают, что это максимальное давление США на Иран провалилось», - заключил он.