18 нояб. 2020 г., 14:25
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Позиция США по Ирану после президентских выборов не изменится: Галибаф

Позиция США по Ирану после президентских выборов не изменится: Галибаф

Тегеран, 18 ноября, ИРНА – Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф призвал к укреплению внутренних возможностей, чтобы изменить позицию США по Ирану.

Он в среду отметил, что сегодня существует хороший потенциал в стране, но позиция следующей администрации США по Ирану не изменится без силы и экономического развития.
Галибаф назвал США главным врагом Ирана, отметив, что путь борьбы с США является работой и производством в стране, как уже отметил верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи.
Ранее стало известным, что новым президентом США будет демократ Джо Байден.
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