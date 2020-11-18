Позиция США по Ирану после президентских выборов не изменится: Галибаф

Он в среду отметил, что сегодня существует хороший потенциал в стране, но позиция следующей администрации США по Ирану не изменится без силы и экономического развития.

Галибаф назвал США главным врагом Ирана, отметив, что путь борьбы с США является работой и производством в стране, как уже отметил верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи.

Ранее стало известным, что новым президентом США будет демократ Джо Байден.

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