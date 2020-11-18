Постпред Ирана: Саудовская Аравия не должна винить в своих проступках других

«Проекция и запугивание - два обычных и часто используемых метода в демагогии. Если вы реализуете программу создания ядерного оружия или оправдываете себя отказом сотрудничать с МАГАТЭ, по крайней мере, наберитесь смелости принять это. Не обвиняйте других в своих проступках, - написал он в Twitter.

Ранее в интервью министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что «если ядерная программа Ирана не будет остановлена, Саудовская Аравия будет иметь право вооружиться ядерным оружием».