18 нояб. 2020 г., 13:26
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News Code: 84114943
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Постпред Ирана: Саудовская Аравия не должна винить в своих проступках других

Постпред Ирана: Саудовская Аравия не должна винить в своих проступках других

Тегеран, 18 ноября, ИРНА - Постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гарибабади прокомментировал антииранские высказывания министра иностранных дел Саудовской Аравии.

«Проекция и запугивание - два обычных и часто используемых метода в демагогии. Если вы реализуете программу создания ядерного оружия или оправдываете себя отказом сотрудничать с МАГАТЭ, по крайней мере, наберитесь смелости принять это. Не обвиняйте других в своих проступках, - написал он в Twitter.

Ранее в интервью министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что «если ядерная программа Ирана не будет остановлена, Саудовская Аравия будет иметь право вооружиться ядерным оружием».

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