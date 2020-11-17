Иран и Узбекистан договорились об активизации торгово-экономического сотрудничества

Главы Торгово-промышленных палат Ирана Узбекистана провели во вторник переговоры в режиме видеоконференции по итогам, которых был подписан меморандум о взаимопонимании о создании совместного ирано-узбекского торгового комитета.
Кроме того, сторонами были рассмотрены возможности экономического сотрудничества двух стран.
Президент Торгово-промышленной палаты Ирана Голам Хоссейн Шафеи подчеркнул, что укрепление экономического сотрудничества и увеличение торговли с соседними странами является одним из важнейших приоритетов Исламской Республики Иран.
Тегеран, 17 ноября. ИРНА — Между Ираном и Узбекистан подписали соглашение о создании совместного ирано-узбекского торгового комитета в целях расширения совместного и конструктивного сотрудничества в целях дальнейшего расширения экономических отношений между двумя странами.
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