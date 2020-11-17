Иран готов ответить на любые приключения, угрожающие безопасности страны

Комментируя заявления президента США Дональда Трампа о возможной атаки на ядерный объект в Иране, Мирюсефи в интервью NBC заявил, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер.
"Выход Трампа из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и жесткие санкции его администрации против Ирана не изменили мирный характер нашей ядерной программы, что неоднократно подтверждалось в отчетах МАГАТЭ", уточнил он.
"Тем не менее, Иран доказал, что способен использовать свою законную военную мощь, чтобы предотвратить или отреагировать на любую меланхолическую авантюру со стороны любого агрессора", указал он.
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