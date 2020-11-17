17 нояб. 2020 г., 22:17
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News Code: 84114162
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Иран готов ответить на любые приключения, угрожающие безопасности страны

Иран готов ответить на любые приключения, угрожающие безопасности страны

Нью-Йорк, 17 ноября. ИРНА — Тегеран готов ответить на любые действия, угрожающие безопасности страны, заявил пресс-секретарь представительства Ирана в ООН Алиреза Мирюсефи.

Комментируя заявления президента США Дональда Трампа о возможной атаки на ядерный объект в Иране, Мирюсефи в интервью NBC заявил, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер.

"Выход Трампа из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и жесткие санкции его администрации против Ирана не изменили мирный характер нашей ядерной программы, что неоднократно подтверждалось в отчетах МАГАТЭ", уточнил он.

"Тем не менее, Иран доказал, что способен использовать свою законную военную мощь, чтобы предотвратить или отреагировать на любую меланхолическую авантюру со стороны любого агрессора", указал он.

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