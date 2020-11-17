МИД Ирана вызвал посла Италии, представляющего интересы Канады

Во время встречи генеральный директор министерства иностранных дел Ирана по делам Америки подверг резкой критике лишение более 400 тыс. иранцев, проживающих в Канаде, от получения консульских услуг за последние несколько лет после разрыва отношений между двумя странами и подчеркнул необходимость гарантировать их права на гражданство и доступа к консульским услугам.

Дипломат сказал, что продолжающееся игнорирование канадским правительством требований о создании консульства для защиты интересов иранцев неприемлемо и противоречит заявлениям страны о защите прав человека.

Он раскритиковал правительство Канады за нежелание сотрудничать в деле бывшего главы иранского банка «Melli» Махмуда Резы Хавари, который бежал из Ирана в Канаду.

Дипломат отметил, что Хавари находится в списке красных уведомлений Интерпола, и что канадское правительство обязано сотрудничать с Интерполом для расследования его дела и его экстрадиции в Иран. Хавари покинул Иран в сентябре 2011 года, когда прокуратура Тегерана объявила, что хочет допросить его в связи со скандалом о присвоении 2,6 миллиарда долларов из государственных средств Ирана.