17 нояб. 2020 г., 21:55
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News Code: 84114154
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МИД Ирана вызвал посла Италии, представляющего интересы Канады

МИД Ирана вызвал посла Италии, представляющего интересы Канады

Тегеран, 17 ноября. ИРНА — Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран вызвало посла Канады, который представляет интересы Канады в Тегеране. Об этом сегодня, 17 января, сообщает пресс-служба иранского МИД.

Во время встречи генеральный директор министерства иностранных дел Ирана по делам Америки подверг резкой критике лишение более 400 тыс. иранцев, проживающих в Канаде, от получения консульских услуг за последние несколько лет после разрыва отношений между двумя странами и подчеркнул необходимость гарантировать их права на гражданство и доступа к консульским услугам.

Дипломат сказал, что продолжающееся игнорирование канадским правительством требований о создании консульства для защиты интересов иранцев неприемлемо и противоречит заявлениям страны о защите прав человека.

Он раскритиковал правительство Канады за нежелание сотрудничать в деле бывшего главы иранского банка «Melli» Махмуда Резы Хавари, который бежал из Ирана в Канаду.

Дипломат отметил, что Хавари находится в списке красных уведомлений Интерпола, и что канадское правительство обязано сотрудничать с Интерполом для расследования его дела и его экстрадиции в Иран. Хавари покинул Иран в сентябре 2011 года, когда прокуратура Тегерана объявила, что хочет допросить его в связи со скандалом о присвоении 2,6 миллиарда долларов из государственных средств Ирана.

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