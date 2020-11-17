Товарооборот Ирана со странами Африки составил $180 млн за семь месяцев

"Объем товарооборота Ирана с 27 африканскими странами за семь месяцев текущего года составил 959 тыс. тонн общей стоимостью 180 432 161 долларов", сказал он.

По словам Латифи, Иран экспортировал товаров в Африку на 160,1 млн долларов, в то время как импорт составил 20,3 млн долларов.

Кот-д'Ивуар, Камерун, Джибути, Алжир, Египет, Гана, Гвинея, Кения, Ливия, Марокко, Мали, Макао, Мавритания, Маврикий, Мозамбик, Нигерия, Судан, Сенегал, Сомали, Того, Танзания, Уганда, Южная Африка, Замбия, Эфиопия, Тунис были основными импортерами иранских товаров.