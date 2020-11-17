Об этом заявил во вторник Генеральный консул Российской Федерации в Реште Андрей Георгиевич выступая на «первой международной конференции Евразийского экономического совета и геополитическая роль свободных зон в развитии региональных отношений».

По его словам, на данный момент на Россию приходится 54% объема экспорта из Ирана.

Георгиевич добавил, что Россия и Иран в настоящее время реализуют совместные проекты в области передачи электроэнергии, газа, тепловых электростанций для нефтегазовых проектов и строительства железных дорог.

Он добавил, что из России в Иран экспортируются зерно, древесины, сельскохозяйственной техники и горно-шахтного оборудования, заявив, что несмотря на санкции США, товарооборот между двумя странами в 2019 году увеличился на 20% по сравнению с предыдущим годом.

Цель однодневной конференции заключается в рассмотрении проблем, с которыми сталкиваются экономические активисты при максимальном использовании возможностей таможенного сотрудничества страны с членами Евразийского экономического союза, опираясь на потенциалах иранских и зарубежных исследователей.