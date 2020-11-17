Объем экспорта катодной меди из Ирана составил $419 млн

Тегеран, 17 ноября. ИРНА — За первое полугодие текущего иранского календарного года (начался 20 марта 2020 года) объем экспорта катодной меди из Ирана увеличился на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $419 млн.

Согласно отчету Национальной компании иранской медной промышленности страны планировала экспортировать $393 млн. таким образом объем экспорта на 8% превысит изначальный прогноз. Согласно статистике организации развития и реновации горнорудной промышленности Ирана (IMIDRO) металлурги в 1398 году (21 марта 2019 г. – 20 марта 2020 г.) установили новый рекорд по производству катодной меди. "За данный период производство медного концентрата ИМИДРО составило 1,180 тыс. тонн, а анодной меди — 30 446 тонн", следует из отчета.