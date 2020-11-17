Так называемые защитники прав человека мешают поставкам медицинской продукции в Иран

По словам Оухани экономическое положение страны стало действительно тяжелым. При этом он добавил, что Иран никогда не подвергался таким санкциям в отношении лекарств и продуктов питания.

В мае 2018 года США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, подписанного в 2015 году между Ираном и пятью постоянными членами СБ ООН плюс Германия, и восстановили все санкции, отмененные Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) и Резолюцией СБ ООН-2231.

США сделали это, несмотря на все возражения со стороны других участников сделки и других стран мира. Президент США Дональд Трамп взял курс на максимальное давление против Ирана и ввел самые суровые санкции в отношении страны.