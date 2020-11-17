17 нояб. 2020 г., 16:12
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News Code: 84113869
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Так называемые защитники прав человека мешают поставкам медицинской продукции в Иран

Так называемые защитники прав человека мешают поставкам медицинской продукции в Иран

Тегеран, 17 ноября. ИРНА — Сегодня высокомерные страны, претендующие на защиту прав человека мешают поставкам медицинской продукции в Иран, об этом заявил во вторник вице-президент Ирана Саид Оухади.

По словам Оухани экономическое положение страны стало действительно тяжелым. При этом он добавил, что Иран никогда не подвергался таким санкциям в отношении лекарств и продуктов питания.

В мае 2018 года США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, подписанного в 2015 году между Ираном и пятью постоянными членами СБ ООН плюс Германия, и восстановили все санкции, отмененные Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) и Резолюцией СБ ООН-2231.

США сделали это, несмотря на все возражения со стороны других участников сделки и других стран мира. Президент США Дональд Трамп взял курс на максимальное давление против Ирана и ввел самые суровые санкции в отношении страны.

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