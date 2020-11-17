Иранка вошла в состав жюри кинофестиваля "Женщины Герата"

73 фильма из 27 стран мира вошли в программу этого кинофестиваля в две основных категории: "Конкуренция" и "Показ".

Картины из Индии, Ирана, Франции, Великобритании, Греции, США, Египта, России, Хорватии, Сербии, Черногории, Германии, Филиппин, Испании, Бельгии, Венгрии, Тайваня, Катара, Турции, Португалии, Финляндии, Южной Африки, Йемена, Малайзии, Узбекистана и Аргентины будут показаны на данном афганском кинофестивале.

Жюри кинофестиваля "Женщины Герата" состоит из режиссеров, актрис и защитников прав женщин из Афганистана, Индии, США, Испании, России, Греции, Таджикистана, Франции, Турции и Ирана.

Абьяру удалось получить приз за лучший режиссер за картину " Когда луна была полной" на международном кинофестивале Фаджр в прошлом году.

Напомни, иранский известный режиссер Рахшан Бани-Этемад также стала членом жюри на 5-м кинофестивале "Женщины Герата".

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