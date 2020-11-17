17 нояб. 2020 г., 13:18
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News Code: 84113566
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Иран вошел в пятерку производителей тест-систем на антиген СOVID-19

Иран вошел в пятерку производителей тест-систем на антиген СOVID-19

Тегеран, 17 ноября. ИРНА — Глава штаба по противодействию распространению коронавируса в Тегеране Алиреза Зали Иран входит в пятерку мировых производителей тест-систем на антиген коронавируса (СOVID-19).

"Иран, наряду с США, Китаем, Южной Кореей и Великобританией, разработал эту передовую технологию для быстрого выявления коронавируса", сказал Зали на торжественной церемонии представления новой иранской тест-системы быстрой диагностики нового коронавируса (COVID-19).

Новые тест-системы для быстрого выявления коронавируса, разработанные иранскими учеными могут обнаружить заболевание в течение 15-20 минут.

Тест-систему представлены во вторник в присутствии первого вице-президента Ирана Эсхака Джахангири.

По последним данным Минздрава Ирана на 16 ноября, число заражённых COVID-19 достигло 755 121 человек, 42 тыс. заболевших скончались.

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