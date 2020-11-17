В Иране представлены тест-системы быстрой диагностики коронавируса

Новые тест-системы для быстрого выявления коронавируса, разработанные иранскими учеными могут обнаружить заболевание в течение 15-20 минут.

"На данном этапе мы разработали набор для быстрого выявления вируса на основе антигена коронавируса", сказал корреспонденту ИРНА, глава инновационной компании «Саламат Электроник Барекат» Саджад Мораведжи.

Ранее генеральный директор Управления развития медицинских технологий при министерстве здравоохранения Ирана Хосейн Ватанпур, сообщил, что новые тест-системы для быстрого выявления коронавируса, разработанные иранскими учеными в кратчайшие сроки получат необходимые разрешения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

По последним данным Минздрава Ирана на 16 ноября, число заражённых COVID-19 достигло 755 121 человек, 42 тыс. заболевших скончались.