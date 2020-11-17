Открылась первая международная конференция Евразийского экономического совета в Бендер-Энзели

Цель однодневной конференции заключается в рассмотрении проблем, с которыми сталкиваются экономические активисты при максимальном использовании возможностей таможенного сотрудничества страны с членами Евразийского экономического союза, опираясь на потенциалах иранских и зарубежных исследователей.

Иранские и иностранные власти выступят с речью на международной конференции Евразийского экономического совета и геополитическая роль свободных зон в развитии региональных отношений.

Генеральный директор свободной зоны Бендер-Энзели на церемонии открытия конференции заявил, что соглашение о свободной торговле между Ираном и странами-членами Евразийского экономического союза, подписанное в 2019 году, сыграло главную роль в упрощения торговли и в создании свободных зон торговли.

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