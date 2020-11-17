Реформа Совбеза ООН должна обеспечивать интересы всех стран: постпред ИРИ

"Совет безопасности ООН сталкивается с кризисом легитимности и доверия из-за своей плохой, пассивной, а в некоторых случаях выходящей за рамки закона деятельности", отметил постоянный представитель Ирана на заседании генеральной ассамблее ООН на тему реформы Совета безопасности.

По его словам, Совбез ООН в основном находится под влиянием западных стран. "Некоторые его постоянные члены злоупотребляли Советом Безопасности, и он не нес ответственность за свои действия", отметил он.

Тахт-Раванчи также назвал совет безопасности недемократичным из-за слабого присутствия в его составе развивающихся стран.

Он подверг критике широкое и быстрое использование Советом Безопасности своих полномочий в соответствии с главой 7 Устава ООН, таких, как введение санкций, и добавил: "Совет Безопасности должен использовать эти полномочия только в крайнем случае, когда он изучил все возможности мирного урегулирования споров и оценил их эффекты и последствия"

Иранский дипломат назвал санкции непродуманным методом, эффективность и моральная легитимность которого серьезно поставлены под сомнение из-за их воздействия на уязвимые группы в санкционированных странах.

Он подчеркнул, что реформированный совет безопасности должен быть легитимным, и нести ответственность за свои акты и действия.

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