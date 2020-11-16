16 нояб. 2020 г., 23:31
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News Code: 84112901
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Иран находится на пути к снижению иностранной зависимости в отрасли оборудования для электростанций

Иран находится на пути к снижению иностранной зависимости в отрасли оборудования для электростанций

Тегеран, 16 ноября, ИРНА - Генеральный директор производственно-технического офиса теплоэнергетической компании Эсмаил Намази сказал, что сегодня Иран, опираясь на отечественных специалистов, находится на пути к снижению зависимости от иностранных компаний в отрасли оборудования для электростанций.

«Впервые в стране анализатор кислорода, необходимый для электростанций, который ранее был монополизирован иностранными компаниями и стоил немалых денег для приобретения зарубежного образца этого прибора, был разработан и построен отечественными специалистами», - сказал он.

По его словам, исходя из процесса сгорания внутри топки тепловых электростанций, необходимы топливо и воздух, а для оптимального сгорания количество топливно-воздушного состава очень важно для снижения потерь энергии и повышения энергоэффективности.

«В этом году с созданием этого оборудования сделан еще один важный шаг в снижении зависимости отечественной промышленности от рубежа», пояснил он.

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