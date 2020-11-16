Иран находится на пути к снижению иностранной зависимости в отрасли оборудования для электростанций

«Впервые в стране анализатор кислорода, необходимый для электростанций, который ранее был монополизирован иностранными компаниями и стоил немалых денег для приобретения зарубежного образца этого прибора, был разработан и построен отечественными специалистами», - сказал он.

По его словам, исходя из процесса сгорания внутри топки тепловых электростанций, необходимы топливо и воздух, а для оптимального сгорания количество топливно-воздушного состава очень важно для снижения потерь энергии и повышения энергоэффективности.

«В этом году с созданием этого оборудования сделан еще один важный шаг в снижении зависимости отечественной промышленности от рубежа», пояснил он.