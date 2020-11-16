Судебная власть Ирана: президентские выборы в США были большим скандалом

«Американцы пытались представить себя развитым обществом, но им это не удалось, и сегодня для нас и всех народов ясно, что они хотят доминировать над обществами, мыслями и идеями людей всего мира, используя тактику угроз и искажений, но их угрозы не оказывают влияние на наше общество», - отметил он.

«Посылать американцам ложные импульсы - это не послание иранской нации. Ответ нашей нации, вслед за Верховным лидером революции, заключается в активном сопротивлении, создании силы в области безопасности и экономики и демонстрации иранского авторитета во всех сферах», - сказал он.

«Если кто-то хочет узнать послание иранского народа, это послание исходит из слов Верховного лидера, который неоднократно говорил, - Мы должны разочаровать врага, стремясь к цели, -указал он.