16 нояб. 2020 г., 23:18
Journalist ID: 2388
News Code: 84112893
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Судебная власть Ирана: президентские выборы в США были большим скандалом

Судебная власть Ирана: президентские выборы в США были большим скандалом

Тегеран, 16 ноября, ИРНА - Ссылаясь на ухудшающуюся социально-экономическую ситуацию в Соединенных Штатах, глава судъебной власти Ирана Эбрахим Раиси сказал, что американцы хотели представить себя в обществе демократическим образом, но их недавние выборы вызвали для них большой скандал.

«Американцы пытались представить себя развитым обществом, но им это не удалось, и сегодня для нас и всех народов ясно, что они хотят доминировать над обществами, мыслями и идеями людей всего мира, используя тактику угроз и искажений, но их угрозы не оказывают влияние на наше общество», - отметил он.

«Посылать американцам ложные импульсы - это не послание иранской нации. Ответ нашей нации, вслед за Верховным лидером революции, заключается в активном сопротивлении, создании силы в области безопасности и экономики и демонстрации иранского авторитета во всех сферах», - сказал он.

«Если кто-то хочет узнать послание иранского народа, это послание исходит из слов Верховного лидера, который неоднократно говорил, - Мы должны разочаровать врага, стремясь к цели, -указал он.

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