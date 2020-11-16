Иран подчеркнул необходимость обеспечения эффективной реализации программ сотрудничества МАГАТЭ

Казем Гарибабади в понедельник на заседании Комитета МАГАТЭ по сотрудничеству и технической помощи, проведенном в режиме видеоконференции, отметив, что не следует недооценивать проблемы и трудности, связанные со вспышкой коронавируса, подчеркнул важность усилий Секретариата Агентства по обеспечению эффективного выполнения программ технического сотрудничества и заявил, что что их реализация требует высокой солидарности и сотрудничества на всех глобальных уровнях.

«Необходимо обеспечить, чтобы сегодняшняя непростая ситуация не оказывала пагубного воздействия на осуществление программ технического сотрудничества Агентства и, что наиболее важно, чтобы эти проекты обладали предоставленными, гарантированными и достаточными ресурсами», - сказал он.