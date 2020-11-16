16 нояб. 2020 г., 22:57
Journalist ID: 2388
News Code: 84112883
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Зариф и его британский коллега обсудили ядерную сделку

Зариф и его британский коллега обсудили ядерную сделку

Тегеран, 16 ноября, ИРНА – Глава дипломатического аппарата Ирана Мохаммад Джавад Зариф и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб обсудили в телефонном разговоре сотрудничество между двумя сторонами в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

В телефонном разговоре сегодня вечером между министром иностранных дел Ирана и Домиником Роббом стороны обсудили сотрудничество в рамках СВПД а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес, включая двусторонние отношения и некоторые гуманитарные вопросы.

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