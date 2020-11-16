Зариф и его британский коллега обсудили ядерную сделку

Тегеран, 16 ноября, ИРНА - «Сеул сделает все для устранения барьеров в торговле с Ираном, и сотрудничество между парламентами двух стран будет играть важную роль в укреплении дружественных отношений между двумя странами», - сказал посол Южной Кореи в Иране Ю Чан Хян во время встречи с парламентской группой дружбы двух стран.