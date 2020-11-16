16 нояб. 2020 г., 19:49
Journalist ID: 2388
News Code: 84112750
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Полиция Ирана выразила протест против отказа Канады от сотрудничества

Полиция Ирана выразила протест против отказа Канады от сотрудничества

Тегеран, 16 ноября, ИРНА - В письме к генеральному секретарю Интерпола начальник Сил правопорядка Исламской Республики Иран генерал Хади Ширзади выразил протест против отказа канадской полиции сотрудничать в расследовании дел, подрывающих экономическую систему страны.

«Поскольку Интерпол отвечает за рассмотрение и разрешение споров между полицией стран, в письме Генеральному секретарю Интерпола мы выразили протест против отсутствия сотрудничества со стороны канадской полиции в расследовании дел, которые нарушают экономическую систему страны», - отметил он.

По данным ИРНА, Махмуд Реза Хавари, обвиняемый в хищении 3000 миллиардов томанов, был приговорен к 20 годам тюремного заключения за нарушение экономической системы страны, к 10 годам тюремного заключения за получение взяток и к уплате штрафа, эквивалентного взятке в 3 миллиона долларов.

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