Полиция Ирана выразила протест против отказа Канады от сотрудничества

«Поскольку Интерпол отвечает за рассмотрение и разрешение споров между полицией стран, в письме Генеральному секретарю Интерпола мы выразили протест против отсутствия сотрудничества со стороны канадской полиции в расследовании дел, которые нарушают экономическую систему страны», - отметил он.

По данным ИРНА, Махмуд Реза Хавари, обвиняемый в хищении 3000 миллиардов томанов, был приговорен к 20 годам тюремного заключения за нарушение экономической системы страны, к 10 годам тюремного заключения за получение взяток и к уплате штрафа, эквивалентного взятке в 3 миллиона долларов.