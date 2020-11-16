16 нояб. 2020 г., 19:34
Journalist ID: 2388
News Code: 84112738
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70 тонн лимонов из иранского Джахрома было экспортировано в Европу

70 тонн лимонов из иранского Джахрома было экспортировано в Европу

Тегеран, 16 ноября, ИРНА - Директор сельскохозяйственного джихада Джахрома в провинции Фарс Али Джокар объявил, что в этом году в Европу уже экспортировано 70 тонн сладких лимонов из этого города.

«Сладкий лимон Джахрома хорошо знают в странах Европы и Азии благодаря своему высокому качеству, и ожидается, что к концу этого года в зарубежные страны будет экспортировано 500 тонн сладких лимонов», - отметил он.

Как отметил чиновник, «площадь выращивания сладких лимонов в Джахроме составляет более 10 000 гектаров, и ожидается, что в этом городе будет собрано 400 000 тонн сладких лимонов».

«Сладкий лимон Джахрома имеет покупателей в странах Персидского залива, и этот продукт экспортируется в страны Европы, Нидерланды, Германию и Великобританию», - добавил он.

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