70 тонн лимонов из иранского Джахрома было экспортировано в Европу

«Сладкий лимон Джахрома хорошо знают в странах Европы и Азии благодаря своему высокому качеству, и ожидается, что к концу этого года в зарубежные страны будет экспортировано 500 тонн сладких лимонов», - отметил он.

Как отметил чиновник, «площадь выращивания сладких лимонов в Джахроме составляет более 10 000 гектаров, и ожидается, что в этом городе будет собрано 400 000 тонн сладких лимонов».

«Сладкий лимон Джахрома имеет покупателей в странах Персидского залива, и этот продукт экспортируется в страны Европы, Нидерланды, Германию и Великобританию», - добавил он.