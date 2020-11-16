Министр науки России высоко оценил академические отношения с Ираном

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на ирано-российской Конференции по социологии заявил: «Министерство науки и высшего образования России оценивает отношения с Ираном как отличные и уделяет большое внимание образовательному и научному сотрудничеству с этой страной».

По его словам, в настоящее время в высших учебных заведениях России обучается более 2500 граждан Ирана. Между высшими учебными заведениями Ирана и России заключены соглашения о сотрудничестве.

Эта конференция дает возможность экспертам из двух стран подготовить предложения по развитию научных отношений и социального познания между двумя странами и представить их властям Ирана и России.

Первая Конференции по социологии между Ираном и Россией с участием более 100 мыслителей, научных и социальных экспертов двух стран, инициированная Российской академией наук, стартовала в режиме онлайн сегодня, в понедельник.