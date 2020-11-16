16 нояб. 2020 г., 17:17
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Иранские и русские ученые подчеркнули важность социального сотрудничества

Иранские и русские ученые подчеркнули важность социального сотрудничества

Тегеран, 16 ноября, ИРНА - Группа российских и иранских мыслителей, научных и политических деятелей на первой социологической конференции двух стран, состоявшейся в понедельник в Москве, заявила, что сотрудничество в области социологии проложит путь для развития отношений между двумя странами и расширения сотрудничества в различных областях.

Первая социологическая конференция Ирана и России с участием более 100 мыслителей, научных и социальных экспертов двух стран, инициированная Российской академией наук, стартовала в режиме онлайн сегодня, в понедельник.

Помощник президента РФ Андрей Фурсенко на открытии конференции отметил, что отношения между Ираном и Россией развиваются.

«Ирано-российская социологическая конференция дает возможность экспертам из двух стран подготовить предложения по развитию научных отношений и социального познания между двумя странами и представить их властям Ирана и России», - сказал он.

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков также на ирано-российской социологической конференции заявил: «Министерство науки и высшего образования России оценивает отношения с Ираном как отличные и уделяет большое внимание образовательному и научному сотрудничеству с этой страной».

По его словам, в настоящее время в высших учебных заведениях России обучается более 2500 граждан Ирана. Между высшими учебными заведениями Ирана и России заключены соглашения о сотрудничестве.

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