Иранские и русские ученые подчеркнули важность социального сотрудничества

Первая социологическая конференция Ирана и России с участием более 100 мыслителей, научных и социальных экспертов двух стран, инициированная Российской академией наук, стартовала в режиме онлайн сегодня, в понедельник.

Помощник президента РФ Андрей Фурсенко на открытии конференции отметил, что отношения между Ираном и Россией развиваются.

«Ирано-российская социологическая конференция дает возможность экспертам из двух стран подготовить предложения по развитию научных отношений и социального познания между двумя странами и представить их властям Ирана и России», - сказал он.

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков также на ирано-российской социологической конференции заявил: «Министерство науки и высшего образования России оценивает отношения с Ираном как отличные и уделяет большое внимание образовательному и научному сотрудничеству с этой страной».

По его словам, в настоящее время в высших учебных заведениях России обучается более 2500 граждан Ирана. Между высшими учебными заведениями Ирана и России заключены соглашения о сотрудничестве.