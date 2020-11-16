Началась третья международная конференция «Мевляна» в Исфаханском университете

Как сообщает ИРНА, конференция проводится с целью представления последних исследований и исследовательских достижений по идеям и работам Джалаладдина Руми (Мевляны) с участием ученых, специалистов по персидскому языку и литературе, а также отечественных и зарубежных исследователей.

Завкафедрой персидского языка и литературы и член факультета Исфаханского университета Зохре Наджафи заявила, что на конференции будет проведено в общей сложности 14 сессий и 56 лекций, на которых будут представлены последние научные достижения.

Джалалуддин Мохаммад Балхи, известный как Руми, Руми и Руми, является одним из самых известных персидских поэтов, говорящих на персидском языке, в седьмом веке хиджры.

Мавлана Джалал ад-Дин Мухаммад Руми (30 сентября 1207, Вахш, совр. Таджикистан — 17 декабря 1273, Конья, Конийский султанат, совр. Турция), известный обычно как Руми или Мевляна — выдающийся персидский поэт-суфий XIII века, исламский богослов, факих.