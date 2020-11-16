Иран подверг критике молчания перед лицом постоянных нарушений прав иранского народа

Али Багери Кани на заседании Высшего судебного совета, ссылаясь на усилия некоторых стран по принятию в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН резолюции по правам человека против Исламской Республики Иран, сказал, что резолюция, которая будет представлена ​​в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН, не имеет правовой основы и не основана на реалиях прав человека Ирана.

«У разработчиков этой резолюции есть черные дела о нарушении прав своего народа, народа Ирана и других стран региона, включая народы Палестины и Йемена», - сказал он.

«Канада, которая выступила соавтором резолюции по правам человека против иранского народа, систематически нарушает права человека; Потому что правительство в Канаде лишило коренных жителей, которые являются первоначальными владельцами земель Канады, их основных и очевидных прав, и над ними доминировали иммигранты из Европы», - отметил он.

По его словам, «насилие в отношении канадских женщин и девушек настолько широко распространено, что правозащитные организации назвали это «геноцидом».

«Разработчиками резолюции являются страны, которые поддерживают террористические группы, руки которых запятнаны кровью тысяч иранцев, либо применяют незаконные и репрессивные санкции, следуя политике максимального давления США», - заключил он.