16 нояб. 2020 г., 16:31
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News Code: 84112557
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Иран подверг критике молчания перед лицом постоянных нарушений прав иранского народа

Иран подверг критике молчания перед лицом постоянных нарушений прав иранского народа

Тегеран, 16 ноября, ИРНА - В письме, направленном Генеральному секретарю ООН, заместитель генерального секретаря по международным делам и генеральный секретарь Управления судебной системы по правам человека Али Багери подверг критике молчания перед лицом постоянных нарушений прав иранского народа.

Али Багери Кани на заседании Высшего судебного совета, ссылаясь на усилия некоторых стран по принятию в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН резолюции по правам человека против Исламской Республики Иран, сказал, что резолюция, которая будет представлена ​​в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН, не имеет правовой основы и не основана на реалиях прав человека Ирана.

«У разработчиков этой резолюции есть черные дела о нарушении прав своего народа, народа Ирана и других стран региона, включая народы Палестины и Йемена», - сказал он.

«Канада, которая выступила соавтором резолюции по правам человека против иранского народа, систематически нарушает права человека; Потому что правительство в Канаде лишило коренных жителей, которые являются первоначальными владельцами земель Канады, их основных и очевидных прав, и над ними доминировали иммигранты из Европы», - отметил он.

По его словам, «насилие в отношении канадских женщин и девушек настолько широко распространено, что правозащитные организации назвали это «геноцидом».

«Разработчиками резолюции являются страны, которые поддерживают террористические группы, руки которых запятнаны кровью тысяч иранцев, либо применяют незаконные и репрессивные санкции, следуя политике максимального давления США», - заключил он.

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